Vanzaghello in lutto: è morto il vicesindaco Francesco Grigolon

Lutto a Vanzaghello per la prematura scomparsa del vicesindaco Francesco Grigolon.

Francesco Grigolon, vicesindaco di Vanzaghello, vinto da una malattia a 56 anni

L'uomo, 56 anni, si è spento per malattia nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo, gettando nel lutto due comunità. Quella di Vanzaghello, dove Grigolon svolgeva l'incarico di assessore con deleghe a Sicurezza, Polizia Locale, Commercio e attività produttive e Piano di governo del territorio, e quella di Ferno, dov'era stato comandante facente funzioni della Polizia Locale.

Il cordoglio del sindaco Arconte Gatti e di tutta l'Amministrazione comunale

A dare notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa è stato il sindaco vanzaghellese Arconte Gatti:

"Con il cuore colmo di tristezza, il sindaco e l’Amministrazione comunale annunciano la prematura scomparsa del vicesindaco Francesco Grigolon.

A nome dell’intera cittadinanza giungano le più sentite condoglianze alla moglie Daniela. Possa il nostro caro Cisco essere accolto tra le braccia del Signore".

Per venerdì 22 marzo, giorno del funerale, è stato proclamato il lutto cittadino

In segno di lutto, il primo cittadino ha disposto l’annullamento di tutte le attività istituzionali, incluse le riunioni di Giunta e di Consiglio già programmate. È stato inoltre proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì 22 marzo durante la quale sarà celebrato il funerale, fissato per le 15 nella chiesa parrocchiale Sant’Ambrogio di Vanzaghello. Le scuole, gli uffici tutti e la cittadinanza, sono invitati a osservare un minuto di silenzio a mezzogiorno di venerdì. Inoltre le società sportive sono invitate a osservare un minuto di silenzio all’inizio delle gare di tutte le categorie previste per il fine settimana.

In lutto anche San Giorgio, dove la moglie Daniela è vicecommissario di Polizia Locale

Francesco "Cisco" Grigolon lascia la moglie Daniela Filoni, vicecommissario della Polizia Locale di San Giorgio su Legnano. Così il sindaco sangiorgese Daniele Ruggeri:

"L'Amministrazione di San Giorgio su Legnano, il segretario comunale e i colleghi, in questo momento di grande dolore, si stringono a Daniela Filoni, vicecommissario della nostra Polizia Locale e moglie di Francesco".