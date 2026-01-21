Palestra della scuola primaria di Canegrate, ecco la nuova pavimentazione.

Palestra, la nuova pavimentazione

Nuova pavimentazione per la palestra della scuola primaria Aldo Moro di Canegrate. Sono infatti terminati gli interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato la scuola Moro. Valore complessivo? Pari a 47mila euro.

I lavori

“Nel periodo di chiusura per le festività natalizie, sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione della palestra della scuola primaria Aldo Moro in via Redipuglia, utilizzata, oltre che dagli alunni della scuola, anche dalle società sportive canegratesi – spiegano dal palazzo comunale – Le opere, progettate dai tecnici comunali, per un valore complessivo di 47.074,92 euro, finanziati con oneri propri del bilancio comunale, hanno riguardato la tinteggiatura del soffitto e delle pareti e la fornitura della pavimentazione sportiva di tipo vinilico”.