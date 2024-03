Nuova illuminazione pubblica: ancora ritardi sulla gestione

La lista civica Bareggio 2013 chiede conto al sindaco per i ritardi sulla gestione dell'illuminazione pubblica e sui disagi recati ai cittadini.

"Dopo un mese, il Sindaco ha evasivamente risposto alla nostra interrogazione con cui chiediamo di conoscere perché non c’è ancora il contratto con il nuovo gestore dell’illuminazione pubblica individuato ad agosto scorso, entro quando verrà firmato il contratto e, fino a che non verrà firmato, a chi si devono rivolgere i cittadini per segnalare i pali della luce spenti? - chiedono gli esponenti della lista civica Bareggio 2013 - Il Sindaco afferma che il nuovo gestore non ha ancora preso in carico i pali della luce perché manca la validazione del Comune sul progetto del nuovo gestore ma non indica nessuna tempistica, nemmeno di massima, su quando il nuovo gestore sarà operativo. Intanto l’indicazione che da è che i cittadini possono continuare a segnalare i guasti all’ufficio tecnico comunale. Suggeriamo pertanto ai cittadini di segnalarli all’e-mail patrimonio@comune.bareggio.mi.it.

«Parliamo di un appalto importante, 15 anni di durata e per un valore di 6.700.000, 00 euro - afferma il Consigliere comunale della Lista civica Bareggio2013, Monica Gibillini - Il silenzio del Sindaco sulle tempistiche è incomprensibile dopo tutti questi mesi. Peraltro, le tempistiche dovrebbero essere rese note a tutti i cittadini, in modo trasparente; invece, l’incarico a tecnici esterni al Comune per validare il progetto è stato reso pubblico solo parzialmente. Intanto le vie al buio aumentano, come via Gallina angolo via Manzoni, giusto per citarne una e i parchi Bareggetta e Vecchio Ciliegio continuano a rimanere al buio. Speriamo che tra le migliorie che il nuovo gestore dovrà realizzare ci siano quelle nei parchi. A luglio scorso quando abbiamo interpellato il Sindaco a riguardo rispose che doveva ancora verificare se queste migliorie erano previste".