Nuova illuminazione pubblica: "A un anno dal bando ancora nessun intervento"

La Lista civica Bareggio 2013 chiede conto al sindaco sulla situazione dell'illuminazione pubblica in città e sulla mancata manutenzione avvenuta fino ad ora.

Nuova illuminazione pubblica: Bareggio 2013 chiede conto al sindaco

Lo scorso 4 agosto il Comune ha aggiudicato provvisoriamente, in attesa delle verifiche di legge, il servizio di gestione dell’illuminazione pubblica per i prossimi 15 anni a un raggruppamento temporaneo di società.

"Da quanto ci risulta, dopo 6 mesi, il contratto con queste società non è ancora stato firmato dal Comune e prosegue il disagio dei cittadini di Bareggio e San Martino per strade e parchi al buio per i lampioni guasti da mesi, in alcuni casi anche da più di un anno - fanno sapere dalla Lista civica Bareggio 2013 - Pertanto, ci siamo rivolti al Sindaco con una interrogazione per conoscere i motivi della mancata firma del contratto, la data in cui verrà firmato e, soprattutto, a chi si devono rivolgere i cittadini per segnalare i pali luce guasti e per quanto tempo ancora devono stare al buio.

Le attese di autorizzazioni per il nuovo gestore

«Alcuni si sono rivolti all’attuale gestore dell’illuminazione pubblica - afferma il consigliere comunale della Lista civica Bareggio2013, Monica Gibillini - per segnalare i guasti ma il gestore non interviene in attesa dell’autorizzazione dei lavori da parte del Comune che però non rilascia autorizzazioni aspettando il nuovo gestore. La richiesta al Sindaco è di ricevere una risposta sollecita e non evasiva alle nostre domande. L’ultima volta che si siamo rivolti a lei, a luglio scorso, per conoscere le tempistiche di intervento al parco Vecchio Ciliegio completamente al buio da luglio 2022, la risposta è stata le tempistiche si valuteranno appena avremo la documentazione completa a nostra disposizione. Ecco dopo sei mesi è ora di conoscere se e quando il nuovo gestore sarà operativo e nel frattempo di dare adeguate informazioni ai cittadini sulle loro segnalazioni».

Informare i cittadini su quanto sta accadendo