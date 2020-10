Nuova Giunta di Legnano, ecco chi sono gli assessori

Nuova Giunta di Legnano, ecco la squadra del sindaco Lorenzo Radice che sarà annunciata ufficialmente domani.

Nuova Giunta di Legnano, ecco da chi sarà composta

La nuova squadra di governo è appena stata decisa ufficialmente. Il neo sindaco di Legnano Lorenzo Radice (che come noto ha conquistato l’elettorato battendo al ballottaggio la sfidante Carolina Toia) ha infatti scelto ufficialmente chi saranno i suoi assessori che lo accompagneranno in questa sua nuova esperienza con la fascia tricolore.

Vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, come lo stesso Radice aveva annunciato prima del voto, sarà Anna Pavan; altra donna in Giunta sarà Lorena Fedeli che si occuperà di Urbanistica e Ambiente; altro assessorato “in rosa” sarà quello di Monica Berna Nasca alla quale è stato affidata la delega alle “Piccole cose” così come quello all’Istruzione conferito a Ilaria Maffei; poi gli uomini: assessore al Bilancio è Alberto Garbarino, alle Opere pubbliche è stato scelto Marco Bianchi mentre alla Cultura figura Guido Bragato.

Il ruolo di presidente del Consiglio comunale sarà rivestito da Federico Amadei.

