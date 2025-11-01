Novità in casa dem: Sergio Gambaro è il nuovo segretario

Giovedì scorso si è tenuta l’assemblea degli iscritti del Circolo “Sandro Pertini” del Partito Democratico di Castano Primo, un appuntamento importante che ha segnato il rinnovo della segreteria

Giovedì scorso si è tenuta l’assemblea degli iscritti del Circolo “Sandro Pertini” del Partito Democratico di Castano Primo, un appuntamento importante che ha segnato il rinnovo della segreteria. Assemblea che ha visto scegliere Sergio Gambaro come segretario di sezione.

L’incontro, partecipato e sentito, ha visto anche la presenza del segretario territoriale del PD dell’Alto Milanese, Enrico Cozzi, che ha portato il saluto della federazione e sottolineato il valore del radicamento del partito nei comuni del territorio.

Accolte le dimissioni di Massidda

Durante l’assemblea sono state accolte le dimissioni del segretario uscente, Elia Massidda, che ha lasciato l’incarico per sopraggiunte incompatibilità di natura professionale e personale. A Massidda è stato rivolto il ringraziamento dell’intero circolo per l’impegno, la dedizione e il contributo offerto negli anni di attività alla guida del PD castanese.

La scelta di Gambaro come segretario

L’assemblea ha poi proceduto all’elezione del nuovo segretario, individuando in Sergio Gambaro la figura più adatta a proseguire il percorso politico del circolo. Già impegnato da tempo nella vita politica locale e con un’esperienza maturata anche in consiglio comunale, rappresenta una scelta di continuità e di rinnovato slancio per il Partito Democratico di Castano Primo.

Il voto unanime espresso dagli iscritti conferma la volontà condivisa di proseguire su una linea di apertura, dialogo e partecipazione, rafforzando il ruolo del circolo come punto di riferimento per la comunità e per il dibattito politico cittadino.

Con il nuovo segretario e la segreteria rinnovata, il Circolo “Sandro Pertini” intende proseguire il proprio lavoro sul territorio con rinnovato entusiasmo e spirito di servizio, promuovendo momenti di confronto e partecipazione attiva in merito a temi che riguardano la cittadinanza tutta, non solo quella castanese.