L’addio alla Notte Bianca di Gaggiano è stato proclamato dal Consigliere Zaia durante l’ultimo Consiglio Comunale. È così che dopo 14 anni l’evento più attrattivo, partecipato e consolidato di Gaggiano spegne i riflettori. Una scelta non condivisa dal gruppo di “Insieme per Gaggiano”.

Notte bianca addio: “Insieme per Gaggiano” contro la decisione dell’Amministrazione

“𝗨𝗻 𝗱𝘂𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗴𝗮𝗴𝗴𝗶𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘃𝗮 𝘀𝘃𝗮𝗴𝗼 𝗺𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁à 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗲𝘀𝗲 – fanno sapere da Insieme per Gaggiano – il flusso di visitatori già ridotto lo scorso anno con l’anticipo della data di un mese, è sempre stato alto e positivo creando un evento atteso in tutto il circondario. 𝗟𝗮 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲? 𝗟’𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗯𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗽𝗼 𝗲𝘀𝗼𝘀𝗼. Al posto dell’evento più atteso dell’anno, tre iniziative nel corso dell’estate gaggianese annunciate dal Consigliere; ci chiediamo: tre eventi distinti non porteranno maggiori costi ripetuti su più appuntamenti e un impegno di risorse superiore? Si riuscirà a coinvolgere e portare lo stesso flusso di visitatori a sostegno delle vetrine del paese?”

“Era possibile una proposta alternativa”