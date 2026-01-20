L’addio alla Notte Bianca di Gaggiano è stato proclamato dal Consigliere Zaia durante l’ultimo Consiglio Comunale. È così che dopo 14 anni l’evento più attrattivo, partecipato e consolidato di Gaggiano spegne i riflettori. Una scelta non condivisa dal gruppo di “Insieme per Gaggiano”.
Notte bianca addio: “Insieme per Gaggiano” contro la decisione dell’Amministrazione
“𝗨𝗻 𝗱𝘂𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗴𝗮𝗴𝗴𝗶𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘃𝗮 𝘀𝘃𝗮𝗴𝗼 𝗺𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁à 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗲𝘀𝗲 – fanno sapere da Insieme per Gaggiano – il flusso di visitatori già ridotto lo scorso anno con l’anticipo della data di un mese, è sempre stato alto e positivo creando un evento atteso in tutto il circondario. 𝗟𝗮 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲? 𝗟’𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗯𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗽𝗼 𝗲𝘀𝗼𝘀𝗼. Al posto dell’evento più atteso dell’anno, tre iniziative nel corso dell’estate gaggianese annunciate dal Consigliere; ci chiediamo: tre eventi distinti non porteranno maggiori costi ripetuti su più appuntamenti e un impegno di risorse superiore? Si riuscirà a coinvolgere e portare lo stesso flusso di visitatori a sostegno delle vetrine del paese?”
“Era possibile una proposta alternativa”
“𝗔 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗮𝘇𝘇𝗮𝗿𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗽𝗶ù 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗼, 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 – che non sono stati interpellati nella scelta – ma anche dei cittadini che non vedranno più la vibrante energia della Regina delle Notti Bianche. Una proposta? La notte bianca poteva essere rivista e rimodellata senza perderne la forza, cercando contributi e idee da cittadini e commercianti. Nel contempo si poteva provare ad aggiungere uno o più eventi di minor impatto per variare l’estate gaggianese. Cambiare può portare sempre qualcosa di positivo se fatto insieme”.