“Nonni Vigili” per un avvio di anno scolastico ancora più sicuro a Rescaldina.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Rescaldina riesce a garantire la presenza dei “Nonni Vigili”, storici cittadini attivi che si occupano della sicurezza agli ingressi e alle uscite dei nostri istituti scolastici.

Il gruppo si arricchisce di un nuovo ingresso: un cittadino da pochi mesi in pensione che ha contattato l’Ufficio Servizi Sociali chiedendo come potesse rendersi concretamente utile per la sua comunità.

“Quindi all’avvio dell’anno scolastico avremo cinque volontari, che con impegno, serietà e dedizione assicureranno ogni giorno un ambiente protetto per alunni, famiglie e passanti – affermano dall’Amministrazione comunale – L’Amministrazione ringrazia, sin d’ora, tutti i volontari per l’impegno, la costanza e la serietà con cui si pongono a servizio della comunità e, a tal fine, sono stati ricevuti in sala consiliare dal sindaco Gilles Ielo e dagli assessori competenti Rosario Vitolo e Loredana Pigozzi alla presenza della Comandante della Polizia Locale Alessandra Dall’Orto”.