Nominata la Consulta dei Nuovi cittadini

Nominati i componenti a Legnano della Consulta Nuovi cittadini come proposto dall'assessore alla Comunità inclusiva.

La giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei, ha provveduto ad

approvare le nomine dei componenti della Consulta Nuovi cittadini, il cui primo incontro è stato fissato

mercoledì 26 aprile alle 18.00 nella Sala Stemmi del Comune.

Il primo incontro, che è convocato dal sindaco Lorenzo Radice e che vedrà la presenza del primo cittadino insieme con l’assessora Maffei e la consigliera incaricata alle Politiche di integrazione della popolazione straniera Aurora de Lea, ha lo scopo di far conoscere fra loro i componenti. Nell’incontro sarà indetta la prima seduta della Consulta in cui saranno scelti presidente, vice presidente e segretario.

La Consulta è composta da cinque enti, la Cooperativa Italia Sahel lavoro (con soci di Senegal, Gambia,

Tunisia, Turchia e Romania, oltre che italiani), Ura e Bashkimit (Albania), Rambenoral (Senegal), El Condor (Ecuador), Jasmine (associazione che, fra le altre cose, fornisce assistenza e consulenza per l’immigrazione e si occupa di pratiche di cittadinanza) e dieci cittadini delle seguenti nazionalità: Marocco, Iran, Senegal, Honduras, India, Albania, Ecuador, Egitto e Ucraina.

«Le nomine della Consulta coronano un lavoro che, già nella fase di progettazione, ci ha visto dialogare con le associazioni e le comunità straniere più attive sul territorio, quelle che hanno mostrato energie da valorizzare e persone che, forti di competenze ed esperienze, sono pronte a spendersi per la nostra città - ricorda la consigliera incaricata Aurora De Lea. Per l’amministrazione questa consulta rappresenterà uno strumento in più per avere punti di vista qualificati utili a promuovere politiche attente verso tutte le componenti della popolazione. Ho percepito nelle persone che abbiamo contattato nei mesi scorsi e che

hanno partecipato all’incontro pubblico del marzo scorso a Palazzo Leone da Perego il desiderio di accostarsi alle politiche d’integrazione da soggetti attivi e non più come semplici destinatari di interventi in una logica di assistenza: c’è in loro la consapevolezza di poter dare qualcosa alla città in cui vivono. Il mio augurio è che, sulla spinta della nascita di questa consulta, i nuovi cittadini siano stimolati a essere presenti anche negli altri organi comunali di partecipazione».