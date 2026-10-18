Noi Corbetta presenta il candidato sindaco: appuntamento domenica 25 ottobre in sala Grassi

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Domenica 25 ottobre, alle 18 nella Sala Grassi del Municipio di Corbetta, la lista civica Noi Corbetta presenterà alla cittadinanza il proprio candidato sindaco per le elezioni amministrative del 2027.

La presentazione del candidato

L’incontro è aperto a tutti, a ingresso libero e senza prenotazione. Il nome del candidato verrà rivelato nel corso della serata, che si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. La lista presenta il candidato «con ampio anticipo per dotare il gruppo e la città di una guida chiara e di una direzione precisa nei prossimi mesi», sottolineano.

Il percorso verso le elezioni

Il percorso di Noi Corbetta ha visto prima la raccolta delle opinioni dei cittadini tramite un questionario e, lo scorso settembre, l’avvio dei tavoli di lavoro aperti alla partecipazione per la costruzione del programma elettorale. Oggi il gruppo dispone di un volto con cui proseguire il cammino.

«Abbiamo scelto di muoverci con anticipo perché un percorso politico credibile si costruisce insieme ai cittadini, non all’ultimo momento — spiegano da Noi Corbetta — Il 25 ottobre metteremo un nuovo e fondamentale tassello nel percorso che stiamo costruendo con la città». Per informazioni è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo noicorbetta@gmail.com