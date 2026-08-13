Il gruppo di opposizione “Noi Corbetta” ha voluto segnalare la mancanza di confronto Marco Ballarini e le forze di opposizione anche all’interno della Commissione consiliare dedicata alla trasparenza.

“Noi Corbetta” attacca il sindaco e la “mancanza di confronto”

“A due settimane dall’ultima seduta del Consiglio Comunale, dopo la “grande notizia” lanciata dal Sindaco con lo stile che ormai conosciamo, facciamo il punto della situazione – fanno sapere da Noi Corbetta – La questione politica, sollevata dal nostro gruppo consiliare anche in Consiglio, riguarda la 4^ Commissione consiliare “Trasparenza, Antimafia e Anticorruzione” , che da circa un anno non si riunisce a causa dell’ostruzionismo della maggioranza. Difatti, nelle ultime due convocazioni, la discussione dei punti all’ordine del giorno è stata bloccata dalla sistematica mancanza del numero legale. Ma di cosa si doveva parlare? E perché la maggioranza ha deciso di intraprendere la strada dell’ostruzionismo?”

Le questioni di confronto

“A rendere nervosa l’Amministrazione è il rifiuto di confrontarsi seriamente su due questioni cruciali:

– È politicamente corretto che la metà dei consiglieri comunali dell’attuale maggioranza siano stati, o siano tuttora, dipendenti della Cooperativa Silvabella?

– C’è un conflitto d’interesse quando il Sindaco, usando i propri canali social personali, mette in ridicolo un’intera città per gli argomenti trattati e per l’uso improprio della fascia tricolore in diverse occasioni pubbliche non istituzionali?

Ecco i nodi che si vogliono nascondere all’opinione pubblica: temi su cui la Commissione avrebbe dovuto poter fare chiarezza, e su cui continueremo a chiedere un confronto serio in Consiglio e in Commissione, con gli strumenti che il nostro ruolo ci mette a disposizione”.

La precisazione riguardo la mozione