Nerviano Medical sciences, Pizzighini (Cinque stelle): "Regione non può stare a guardare"

Anche la consigliera regionale del Movimento cinque stelle, Paola Pizzighini, ha voluto commentare l'audizione avvenuta oggi in regione sulla crisi della Nerviano medical sciences.

Si è svolta questo pomeriggio in Regione Lombardia l’audizione con la proprietà e le rappresentanze sindacali del gruppo Nerviano Medical Sciences (NMS), a seguito delle notizie sul ridimensionamento del comparto ricerca e del crescente allarme sul futuro del sito produttivo Nerpharma di Nerviano, che impiega circa 150 lavoratori e produce farmaci oncologici e immunosoppressivi distribuiti a livello internazionale.

Così la consigliera regionale Paola Pizzighini (M5s), membro della IV Commissione Attività Produttive:

“Le parole del CEO dell’azienda non sono state rassicuranti per il futuro, perché è stata annunciato un imminente trasferimento degli uffici a Corsico e una ristrutturazione a settembre, senza specificare il numero dei dipendenti coinvolti. Nel settore ricerca sono impiegati circa 90 lavoratori, difficili da ricollocare per ragioni anagrafiche e di competenze. Oggi è emerso con chiarezza che anche il comparto produttivo potrebbe essere a rischio. Il polo di Nerpharma non è un’appendice marginale, ma parte integrante della filiera scientifica e farmaceutica di NMS. Senza produzione, la ricerca perde forza, credibilità e capacità di trasformarsi in cura per i pazienti. Regione Lombardia non può limitarsi a fare da spettatrice, anche perché possedeva delle quote di NMS fino a qualche anno fa. È necessario che intervenga con chiarezza e fermezza per garantire la continuità produttiva e occupazionale e per pretendere trasparenza nelle operazioni societarie in corso. La dignità e i diritti di chi lavora devono venire prima delle logiche speculative. Serve un’azione istituzionale forte e coesa, che riconosca il valore strategico di NMS per la Lombardia e tuteli chi ogni giorno, nei laboratori e nei reparti di produzione, contribuisce concretamente alla salute pubblica e all’innovazione terapeutica”, ha concluso Pizzighini.