“Non siamo contrari alle energie rinnovabili, ma la transizione energetica non può avvenire a discapito del suolo agricolo e delle aree verdi strategiche"

“Sul progetto di impianto fotovoltaico previsto nell’area della Bergamina a Nerviano, nel milanese, serve la massima attenzione. Parliamo di circa 45 mila metri quadrati di terreno agricolo inserito nel Parco dei Mulini e nel corridoio ecologico individuato dal PGT, in un’area ricca di corsi d’acqua e vicina al centro storico”.

Lo dichiarano Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia e vicepresidente della Commissione Attività produttive, e Massimo Cozzi consigliere comunale della Lega a Nerviano.

Nerviano, Lega: “Massima attenzione sul fotovoltaico”

“Non siamo contrari alle energie rinnovabili, ma la transizione energetica non può avvenire a discapito del suolo agricolo e delle aree verdi strategiche. È il principio alla base della nuova legge regionale, votata dalla Lega, sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili, con cui la Lombardia ha introdotto maggiori tutele per il territorio. Già negli anni Novanta la Lega si era battuta per salvaguardare la Bergamina, promuovendo una variante urbanistica e sostenendo, insieme a cittadini e associazioni, raccolte firme a difesa dell’area”.