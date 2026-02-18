La Sezione di Nerviano della Lega esprime piena soddisfazione a seguito della comunicazione ufficiale che prevede l’installazione della terza Casetta dell’Acqua sul territorio comunale nel corso del 2027, con posizionamento individuato in Piazza del Mercato.

Nel 2027 in arrivo la terza casetta dell’acqua

“L’opera recepisce formalmente i contenuti della mozione presentata dal nostro Gruppo consiliare nel marzo 2025 – fanno sapere dalla Lega cittadina – Con tale atto, chiedevamo con forza di estendere al capoluogo un servizio già presente e apprezzato nelle frazioni, colmando un vuoto che penalizzava i residenti del centro. La scelta di Piazza del Mercato permetterà di offrire un servizio di prossimità a un bacino d’utenza molto ampio, incentivando il risparmio idrico e riducendo drasticamente l’utilizzo di plastica monouso”.

“Questo traguardo rappresenta un successo importante per tutta la comunità” – si legge nella nota ufficiale della Sezione – “ed è la testimonianza di come la nostra attività politica si confermi un’opposizione ferma e rigorosa, ma al tempo stesso capace di essere propositiva. La nostra perseveranza ha permesso di portare a casa un beneficio tangibile per i cittadini, incidendo concretamente sulle scelte dell’amministrazione per il bene di Nerviano.”

La Sezione della Lega continuerà a monitorare con attenzione i passaggi tecnici e le tempistiche di realizzazione dell’opera da parte di CAP Holding, per garantire che l’impegno preso verso la cittadinanza venga puntualmente rispettato.