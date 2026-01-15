Nel 2026 sarà realizzato il “Parco del ricordo”

Con la deliberazione di Giunta Comunale del 22 dicembre 2025, nel corso del 2026 a Lainate sarà realizzato il Parco del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe nell’area verde compresa tra via Sicilia e via Adige, adiacente alla scuola elementare.

“Un intervento che dà finalmente concreta attuazione alla mozione presentata da Fratelli d’Italia Lainate e approvata dal Consiglio Comunale nell’ottobre 2024, con cui si chiedeva l’individuazione di un luogo cittadino dedicato al Ricordo delle vittime delle foibe. L’area individuata, collocata tra via Sicilia e via Adige, risulta doppiamente meritevole di attenzione: da un lato per la presenza della scuola, dall’altro perché situata in una zona di Lainate – tra Grancia e Pagliera – che da tempo riteniamo debba essere oggetto di maggiore cura, attenzione e interventi di valorizzazione. Dai documenti ufficiali relativi al progetto esecutivo “Riqualificazione dell’area verde compresa tra via Sicilia e via Adige” (CUP F18E25000210004) emerge chiaramente che i lavori sono programmati per il 2026, come confermato dalla Deliberazione di Giunta Comunale”.

“Fratelli d’Italia Lainate esprime soddisfazione per questo risultato e per il lavoro svolto in Commissione Bilancio, commissione cittadina che, attraverso un costante lavoro di sollecitazione, ha contribuito a fare in modo che quanto votato in Consiglio Comunale non rimanesse solo sulla carta, ma trovasse concreta attuazione. Ribadiamo inoltre che, tra le criticità da noi evidenziate durante il confronto sul Piano per il Diritto allo Studio, vi era anche il diverso trattamento riservato a Lainate al Giorno del Ricordo rispetto al Giorno della Memoria, una mancanza che, tra le altre, ha contribuito a rendere quel Piano per nulla soddisfacente. Si tratta di due giornate storiche di pari dignità e importanza, che meritano la stessa attenzione, in particolare sul piano educativo. Ci auspichiamo quindi che nel prossimo Piano per il Diritto allo Studio 2026–2027 vengano inserite iniziative dedicate anche al Giorno del Ricordo, così come già avviene per il Giorno della Memoria. Il Parco del Ricordo rappresenta un primo passo concreto in questa direzione. Come Fratelli d’Italia Lainate, continueremo a lavorare con impegno e concretezza affinché quanto approvato trovi piena realizzazione e diventi un risultato tangibile per la città. Nelle prossime settimane saremo presenti sul territorio e in piazza, per condividere questo percorso con i cittadini e continuare il confronto su memoria, educazione e attenzione a tutte le aree di Lainate”.