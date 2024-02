Nasce Uniti per Ossona: ecco chi sarà il candidato sindaco

Nuovo inaspettato ingresso nella corsa per le elezioni amministrative di Ossona, che ancora una volta si dimostrano essere una vera e propria fucina di progettualità politica.

Ossona verso le elezioni: la nuova lista in campo

Mentre i partiti ufficiali stanno ancora discutendo su accordi e coalizioni negli scorsi giorni sui social è apparso ufficialmente il nome e il simbolo della lista civica Uniti per Ossona. Un progetto distante dai tradizionali schieramenti ideologici ma con un obiettivo comune:

"Fare il bene del territorio e della comunità".

Candidato sindaco sarà Giovanni Venegoni

Già deciso anche il nome del candidato sindaco, individuato nella persona del trentenne Giovanni Venegoni; volto noto per i frequentatori della parrocchia, dove negli anni ha avuto modo di farsi conoscere in veste di animatore, educatore e organizzatore di eventi come il tradizionale palio delle contrade.

Dalla sua parte non solo la presenza sul territorio ma anche la giovane età.

"L’esperienza viene fatta strada facendo. Quello che è importante per noi è la competenza che si ottiene con lo studio. Anche per questo stiamo facendo degli incontri formativi, in modo che qualora dovessimo vincere sappiamo di cosa andremo a parlare".

Ancora in corso la stesura del programma elettorale che, spiega, "non verrà calato dall’alto ma nascerà parlando con i cittadini e le associazioni, anche se giustamente abbiamo già delle nostre idee. Nelle prossime settimane poi annunceremo sulle nostre pagine social i nomi dei candidati consiglieri".

"Vogliamo essere un'alternativa valida e credibile"

"Quello che vogliamo essere – prosegue – è un’alternativa valida e credibile, dando però allo stesso tempo un cambio di passo a livello generazionale e di idee. Ossona è sempre stata contesa dalle stesse persone negli ultimi decenni; nella nostra lista la maggior parte sono invece persone che non hanno mai fatto politica".

Non manca poi una velata critica al modello organizzativo di alcune compagini politiche ossonesi, forse troppo incentrate sul singolo nome piuttosto che sull’idea di città da trasmettere:

"La nostra forza è la squadra, non c’è l’uomo solo al comando. Da noi non c’è la singola persona che vuole fare il candidato attorno alla quale si crea poi la lista".

Secondo Uniti per Ossona infatti, chi si candida per il ruolo di sindaco deve essere "una persona della gente che sta in mezzo alla gente. La scelta di essere candidato sindaco poi dev’essere presa in modo serio, perché è un impegno che deve essere portato avanti rispettando il programma e dando risposte concrete. A me l’hanno proposto l’estate scorsa e ho maturato la decisione in autunno".