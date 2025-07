Nasce Scelta Cristiano Popolare per l'Italia, c'è Alex Airoldi

PER LUI INCARICHI NAZIONALI

Nasce il partito Scelta Cristiano Popolare per l'Italia, Alex Airoldi di Cerro Maggiore ha ricevuto incarichi.

E' nato un nuovo partito: si tratta di Scelta Cristiano Popolare per l'Italia, progetto moderato, democratico cristiano. Alex Airoldi (nella foto), noto politico cerrese, è stato nominato segretario per la Lombardia e membro della Direzione nazionale al fianco della già parlamentare europea Erminia Mazzoni.

"Un nuovo incarico stimolante e gratificante perché riconosce anni di impegno nel solco dei democratici cristiani, un impegno coerente senza mai tradire i valori di base - afferma Airoldi, che rimane nell’associazione Patto per il Nord mentre l’altro schieramento di cui faceva parte, ossia Impegno Popolare, confluisce in Scelta Popolare - Sono lieto di essere al fianco di Erminia Mazzoni, un’amica da sempre, che ha rifiutato poltrone e candidature in passato per rimanere coerente con quello in cui sperava ed a cui assieme abbiamo lavorato sottotraccia per anni, una nuova realtà moderata, concreta, non un rimpianto del passato, ma una realtà democratico cristiana aggiornata ai tempi in cui viviamo. Non avrò incarichi su Cerro. Dialogo e collaborazione aperta con Forza Italia, ma con una nostra autonomia ed identità, non elemosinatori di posti e candidature, ma ostinati precursori di un progetto, di un sogno, di ridare spazio e rispetto alla tradizione cristiano democratica, una tradizione forte si cui ancora si sente necessità, specie in questa politica urlata, leaderistica, che parla alla pancia della gente ma non me risolve i problemi".

Le parole del presidente

Giorgio Merlo, presidente del neonato partito definisce il campo: "Nell’attuale scenario politico, la destra è rappresentata indiscutibilmente da Fratelli d’Italia e, a tratti, dalla Lega; la sinistra da Avs e, in parte, dal Pd. Al centro oltre Forza Italia, che esprime un ancoraggio a un popolarismo di stampo liberal riformista, un nugolo di piccole sigle con identità varie. Il centro, nella sua dimensione identitaria e culturale, è dunque ancora sguarnito".