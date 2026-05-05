Anche ad Arluno nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale. A guidarlo come referente Fabio Liuni, che ha raccontato la decisione alla base della fondazione del comitato cittadino per il partito guidato dal generale Roberto Vannacci.

Nasce il comitato costituente “Futuro Nazionale – Arluno632”

“Con orgoglio e senso di responsabilità vogliamo annunciare la nascita del comitato costituente di Futuro Nazionale – Arluno 632, in collaborazione con altri paesi dell’Altomilanese come Marcallo con Casone, Sedriano e Vittuone. Si tratta di un movimento che si riconosce nelle posizioni e nelle battaglie di civiltà portate avanti dal Generale Vannacci”, ha spiegato.

Tra le motivazioni anche un mancato ascolto della politica ai cittadini, ma soprattutto un discorso identitario di destra, con i vari partiti attuali definiti “sempre più moderati”.

“La decisione di costituire il comitato nasce dalla volontà di dare rappresentanza a tutti quei cittadini che non si sentono ascoltati e che chiedono un ritorno al buon senso, alla tutela delle nostre radici culturali e alla valorizzazione dell’identità nazionale. In Italia abbiamo un centro-destra sempre più moderato, che non risponde alle esigenze degli italiani: noi siamo la Destra vera, pura, disposta a mettersi in prima linea per gli italiani”.

Infine Liuni ha spiegato che ci sono già diversi iscritti dal territorio dell’Altomilanese.