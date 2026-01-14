Un servizio nato per offrire una risposta concreta, accessibile e professionale a chiunque stia attraversando un momento di difficoltà

Dal 19 gennaio sarà attivo “I care Arese“, il nuovo sportello psicologico comunale. Un servizio nato per offrire una risposta concreta, accessibile e professionale a chiunque stia attraversando un momento di difficoltà o desideri intraprendere un percorso di crescita personale.

Nasce “I care Arese”, lo sportello comunale psicologico

“‘I care’ significa ‘mi sta a cuore’, “mi prendo cura”, “mi interessa” ed è esattamente questo lo spirito con cui l’Amministrazione ha deciso di attivare questo sportello e mettersi a fianco a ogni persona che sente di aver bisogno di un supporto. Dobbiamo promuovere una nuova cultura del benessere che metta la salute della mente sullo stesso piano di quella fisica, superando i pregiudizi che circondano la salute mentale. Per farlo abbiamo deciso di collocare questo sportello all’interno della Farmacia comunale per rendere il supporto psicologico un servizio di prossimità, naturale e quotidiano come l’acquisto di un farmaco. In particolare, siamo consapevoli delle crescenti difficoltà emotive, relazionali e sociali che i giovani si trovano ad affrontare, spesso accompagnate da condizioni di precarietà economica. Per questo motivo, abbiamo deciso di offrire tariffe ulteriormente calmierate per gli under 35, sostenendo economicamente parte del compenso del professionista. Garantire un supporto psicologico accessibile a tutti rappresenta un investimento concreto nella salute mentale e nel futuro della comunità” – dichiarano il Sindaco Luca Nuvoli, l’Assessora a Welfare e Politiche sociali Raffaella Crocetta e l’Assessora alle Politiche giovanili Denise Scupola.

Dettagli del Servizio “I care Arese”

Il servizio è gestito dall’Azienda Speciale Aresina, è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Arese e si focalizza su percorsi brevi (fino a un massimo di 10 sedute).

Dove: Presso la Farmacia comunale 1, piazza Salvo D’Acquisto 14.

Quando: da lunedì a sabato, nelle fasce orarie 9:00–11:00 e 15:30–18:30

Modalità: Ogni colloquio ha una durata di circa 50 minuti e avviene esclusivamente su appuntamento

Professionisti: Psicologi regolarmente iscritti all’albo e dotati di esperienza professionale in campo psicologico e psicoterapeutico

Tariffe calmierate e agevolazioni per under 35

Info

Per info su tariffe, prenotazioni e disdette, contattare la Farmacia comunale 1 al numero 02 93586294.