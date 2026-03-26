Nella seduta del 24 marzo scorso, il Consiglio comunale di Arese ha dato il via libera al Regolamento attività commerciali Centro storico, un documento strategico che ridisegna il rapporto tra attività commerciali, arredo urbano e tutela del patrimonio artistico-storico.

Modificato il regolamento delle attività commerciali nel centro storico

“Con questo provvedimento, vogliamo promuovere una “nuova visione di città” che coniughi lo sviluppo economico e il cuore storico architettonico della nostra città. Il progetto di rigenerazione urbana – che giungerà a conclusione tra qualche mese – punta a restituirci uno spazio pubblico che sia anche luogo di incontro, intrattenimento e socializzazione, quindi riteniamo che debbano esserci delle regole per garantire più armonia e omogeneità con arredi e allestimenti che siano coordinati per un’estetica funzionale”- dichiarano il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora a con delega per la Rigenerazione urbana e nuclei storici Margherita Corsi.

Il regolamento punta a disciplinare le occupazioni di suolo pubblico (e delle aree private con servitù di passaggio) e fornisce le indicazioni da rispettare sia per la scelta dei componenti dei dehor e sia della qualità richiesta dei singoli elementi, come per le sedie, tavoli, ombrelloni, tende, corpi riscaldanti e fioriere, permettendo così ai commercianti di utilizzare soluzioni moderne e funzionali, nel rispetto di criteri di omogeneità e armonia, affinché siano integrati nel contesto storico e architettonico.

Un centro storico più accogliente

“Lo scopo è di avere un centro storico più vivo e accogliente, capace di rilanciare le attività commerciali senza rinunciare alla bellezza e all’armonia, promuovendo una convivenza armoniosa tra residenzialità e convivialità” – ha concluso il primo cittadino.

L’Amministrazione comunale, inoltre, anticipa che ci sarà un pacchetto di misure concrete nel corso del 2026 per sostenere il tessuto commerciale locale al fine di migliorare l’estetica urbana e alleggerire la pressione fiscale sulle imprese di prossimità.

In particolare, è prevista l’apertura di un nuovo bando dedicato alla riqualificazione degli spazi commerciali e dei propri dehor per l’attrattività del nostro commercio di vicinato estesa a tutto il territorio comunale. Parallelamente, il Comune ha previsto una riduzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico permanente, così da incentivare l’utilizzo degli spazi esterni, favorire la vitalità del tessuto urbano, trasformando gli spazi pubblici un’area sempre più ampia e diffusa di aggregazione e sempre più sicura.