Mobilità sostenibile, per la Lega è un flop, il Carroccio presenta una interrogazione

«La mobilità sostenibile a Rho è un disastro, gli annunci della nostra Amministrazione si sono rivelati dei bluff. Nonostante la nostra interpellanza sulle colonnine per ricaricare le auto elettriche, il Comune è rimasto con le mani in tasca.»

Inizia così il testo dell’interrogazione da discutere nel prossimo Consiglio comunale che i rappresentati della Lega hanno protocollato nei giorni scorsi.

A pronunciare queste parole Andrea Pellegrini responsabile ambiente della sezione rhodense del Carroccio.

«Questo ritardo sottrae parcheggi per le auto a motore termico, che per via del cartello di divieto apposto dal Comune non possono sostare in alcuni spazi già carenti di posteggi, come ad esempio in zona cimitero o Corso Europa - afferma Pellegrini - Per ora, le colonnine installate sono poche e il problema è circoscritto ma non osiamo immaginare cosa succederà in futuro! A meno di un anno e mezzo dall’arrivo ufficiale sono poi scomparsi i monopattini elettrici, presentati come il “mezzo del futuro” per collegare Rho, Mind e Milano.»