Torna d’attualità l’argomento legato al transito dei mezzi pesanti nel centro di Robecco sul Naviglio. A sollevare la questione è stato il gruppo di opposizione “Robecco e Frazioni – Coerenza”, spiegando che nel corso degli ultimi mesi la lista politica sta riscontrando e ricevendo numerose segnalazioni sul passaggio di mezzi pesanti attraverso il territorio comunale, in particolare lungo gli assi che interessano il centro di Robecco.

Mezzi pesanti in centro paese, le perplessità di “Robecco e Frazioni – Coerenza”

Una situazione dunque che ha portato la lista ha porre alcune domande all’Amministrazione comunale

“Pochi giorni fa abbiamo assistito anche alla presenza di un pullman di grandi dimensioni parcheggiato in pieno centro. Un episodio che riporta al centro una domanda semplice: come viene controllato oggi il traffico pesante a Robecco? Sul ponte carraio, dal luglio 2020, è previsto il divieto di transito per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, con eccezione per gli autobus del servizio pubblico di linea. Eppure il passaggio di mezzi di notevoli dimensioni continua a essere segnalato con frequenza. Il divieto è ancora pienamente vigente? Quanti controlli vengono effettuati? Quante violazioni sono state accertate nel 2025 e nei primi otto mesi del 2026?”

Telecamere e varchi OCR

Dopodichè la lista di minoranza, ha parlato del tema telecamere:

“C’è poi il tema delle telecamere e dei varchi OCR installati agli accessi di Robecco e delle frazioni, sistemi in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e per i quali negli anni sono state impiegate risorse pubbliche. La domanda è quindi inevitabile: questi dispositivi sono omologati o approvati anche per l’accertamento automatico del divieto di transito dei mezzi pesanti? Se sì, quante sanzioni hanno prodotto? Se no, come vengono utilizzati concretamente per supportare i controlli della Polizia Locale?”

Infine Robecco-Frazioni Coerenza si è posta alcuni interrogativi sull’organizzazione del servizio:

“Resta inoltre una nostra perplessità sull’organizzazione del servizio. Il Comune dispone del comandante e di cinque agenti, con un’ulteriore assunzione in corso, mentre lo stesso comandante ricopre contemporaneamente anche le funzioni di Vicesegretario comunale e un incarico ad interim nell’Area Finanziaria, che comprende ragioneria, tributi ed economato. Non mettiamo in discussione la professionalità degli operatori. Chiediamo però se questa organizzazione consenta davvero una presenza sufficiente e continuativa sul territorio”.

Pattugliamenti e controlli sul territorio