Maxi impianto fotovoltaico: vertice al Mase con i sindaci del territorio

Si terrà lunedì 4 agosto 2025 alle ore 12, presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a Roma, l’incontro istituzionale richiesto dai Sindaci di Marcallo con Casone, Ossona e Santo Stefano Ticino per discutere del progetto del maxi impianto fotovoltaico “Ranteghetta”, proposto dalla società Sorgenia Renewables S.r.l.

L’incontro è stato reso possibile grazie all’impegno dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, che ha raccolto le preoccupazioni dei comuni coinvolti e si è attivato per garantire un confronto diretto a livello ministeriale.

Al centro dell’incontro, le criticità già espresse dai comuni interessati: oltre 140 ettari di suolo agricolo verrebbero occupati dal nuovo impianto, con conseguenze rilevanti sulla vocazione agricola e paesaggistica dell’area.

Regione Lombardia ha già manifestato in modo formale il proprio dissenso, ribadendo la necessità di una transizione energetica sostenibile, distribuita e condivisa con i territori. In quest’ottica si inserisce la legge regionale sulla rigenerazione urbana e il contrasto al consumo di suolo, che sta producendo risultati concreti in tutta la Lombardia.

“Ringraziamo sentitamente l’assessore Comazzi per l’ascolto e l’attenzione che ci ha riservato: si è speso in prima persona per ottenere questo importante incontro presso il Ministero e questo suo interesse è un segnale di rispetto verso i nostri territori e i nostri cittadini. Un ringraziamento anche al ministro Gilberto Pichetto Fratin per la disponibilità dimostrata e per aver accolto la nostra richiesta di confronto. L’incontro rappresenta un passo concreto verso una gestione responsabile delle politiche energetiche, in grado di coniugare sviluppo sostenibile, ascolto dei territori e salvaguardia del paesaggio lombardo. Auspichiamo che il confronto possa aiutarci a trovare una soluzione condivisa, evitando che un progetto così impattante per il nostro territorio vada in porto”, dichiarano, in una nota congiunta, i sindaci Fausto Coatti (Marcallo con Casone), Giovanni Venegoni (Ossona) e Dario Tunesi (Santo Stefano Ticino).