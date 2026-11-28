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Maxi fotovoltaico alla Bergamina: arriva il no del Comune di Nerviano. Le Lega: “Vigileremo”.

Maxi fotovoltaico alla Bergamina: arriva il no del Comune

E’ arrivato anche il no, ufficiale, del Comune di Nerviano al maxi fotovoltaico (4mila pannelli fotovoltaici su circa 4,5 ettari di terreno) sui prati di via Marzorati, alla Bergamina.Ad annunciarlo è stato il sindaco Daniela Colombo al termine della Conferenza di servizi che si è svolta lunedì.

“Il Comune ha adottato la determinazione di conclusione negativa della Conferenza dei servizi relativa al progetto presentato da Sunprime Agira Srl – spiega Colombo – La decisione arriva al termine di un’istruttoria articolata, che ha coinvolto numerosi enti e ha portato all’individuazione di elementi di incompatibilità rilevanti sotto il profilo paesaggistico, ambientale e territoriale. In particolare, la determinazione recepisce e fa propri i pareri non favorevoli del Plis Parco dei Mulini, della Soprintendenza, del Servizio Territorio, Ambiente e Suap del Comune e del Comando di Polizia Locale, ritenendo che i dissensi espressi individuino motivi di incompatibilità non superabili. Si tratta di un risultato importante, che dà concretezza al lavoro svolto in questi mesi dall’Amministrazione, dagli uffici comunali e dagli enti coinvolti. Non un dissenso affidato alle dichiarazioni, ma una decisione fondata su un’istruttoria e su valutazioni formalmente espresse dai soggetti competenti”. La partita amministrativa, tuttavia, non è ancora definitivamente conclusa: la comunicazione negativa apre infatti la fase prevista dall’art. 10-bis della Legge 241/1990: l’operatore avrà dieci giorni dal ricevimento dell’atto per presentare eventuali osservazioni e documentazione. “Fin dal primo giorno abbiamo detto che volevamo tutelare la Bergamina, ma anche che lo avremmo fatto con serietà e senza scorciatoie – afferma l’assessore al Territorio Enrico Fontana – Oggi compiamo un passaggio importante: le criticità che abbiamo rappresentato hanno trovato riscontro nelle valutazioni di diversi enti e nella determinazione del Comune e ogni ulteriore passaggio sarà affrontato sempre con la massima attenzione”. E il sindaco aggiunge: “Desideriamo ringraziare gli enti coinvolti, il Parco dei Mulini e gli uffici comunali per il lavoro svolto. Un ringraziamento particolare va anche ai cittadini che, attraverso la raccolta firme hanno dimostrato quanto la Bergamina sia importante per la nostra comunità. La loro voce è stata ascoltata e ha accompagnato un percorso che, necessariamente, doveva trovare fondamento negli atti e nelle norme. Il nostro obiettivo resta quello di sempre: tutelare il territorio, senza rinunciare a costruire un futuro energetico sostenibile e su questo continueremo a lavorare”.

La Lega: “Vigileremo”

“La difesa della Bergamina è stata una vittoria collettiva. Ringraziamo i cittadini che hanno firmato, il Comitato per la salvaguardia della Bergamina, la Pro Loco e tutte le forze politiche (Pd, Gin, Con Nerviano, Scossa Civica, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle) che hanno lavorato con serietà e senza scorciatoie. Un ringraziamento va anche ai tecnici comunali, agli Enti che si sono espressi per la tutela del territorio e all’assessore all’Ambiente Fontana al quale diamo atto di essere stato l’unico, all’interno della Giunta, a manifestare concreta disponibilità al dialogo e all’ascolto, confrontandosi e sentendosi con noi durante tutto questo percorso. L’iter non è ancora formalmente concluso: continueremo a vigilare affinché la procedura si chiuda definitivamente nel modo giusto, con l’unico interesse di salvare il verde della Bergamina”. Questa la reazione della Lega, forza di minoranza. Che prosegue: “A fermare il progetto non sono stati gli slogan, ma le solide motivazioni tecniche e ambientali contenute nei pareri contrari espressi dal Parco dei Mulini, dai settori Ambiente e Suap del Comune e dalla Soprintendenza di Milano, definiti nell’atto decisorio come “atti di dissenso che non risultano superabili”. Questi rilievi tecnici dimostrano quanto fosse fondato il lavoro svolto in questi mesi dalla Lega e dai consiglieri di opposizione”. E sempre il Carroccio: “Il no del Comune? È paradossale che un atto così importante sia stato annunciato sulla pagina Facebook del sindaco e ripreso dalla stampa locale prima ancora di essere reso pubblico sul portale dell’Ente”.