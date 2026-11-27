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Maxi fotovoltaico a Cantalupo: la rabbia della Giunta comunale di Cerro Maggiore.

Maxi fotovoltaico a Cantalupo: la rabbia della Giunta comunale

“La frazione di Cantalupo e il Plis non sono barattabili per fini politici”. Scoppia la rabbia dell’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore. La maggioranza aveva presentato, e poi approvato con i soli suoi voti, una mozione per ribadire il suo no al maxi impianto fotovoltaico che potrebbe arrivare nella frazione.

Mozione che esprimeva la propria contrarietà “alla concessione della proroga di ulteriori 60 giorni al soggetto proponente”, il “disappunto per il fatto, ormai acclarato, che il proponente – al momento della presentazione dell’istanza in data 10 agosto, non abbia prodotto tutta la documentazione necessaria” ed esprimendo “la piena condivisione delle iniziative, delle osservazioni e degli atti adottati dall’Amministrazione comunale e dal Plis dei Mughetti a difesa del territorio e del patrimonio agricolo, ambientale e paesaggistico”. Mozione che impegnava sindaco e Giunta “a proseguire ogni azione amministrativa, istituzionale e legale ritenuta utile alla tutela del territorio comunale e del Plis dei Mughetti”, a dare “attuazione e continuità alla scelta urbanistica nel Pgt vigenta che individua l’area Baraggia quale ambito destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili” e di “promuovere adeguate iniziative di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della produzione di energia da fonti rinnovabili e della tutela del territorio”.

La minoranza vota contro la mozione

Voto contrario alla mozione da parte della lista di minoranza Bene Comune.

“Abbiamo volutamente presentare un testo senza simboli politici perché, su una questione così importante per Cantalupo e per il Plis dei Mughetti, ritenevamo possibile e doveroso ricercare la massima unità del Consiglio comunale – afferma il vicesindaco Alessandro Provini – L’obiettivo era chiaro: mandare a Città Metropolitana un messaggio forte e unitario, per far comprendere le ragioni della nostra comunità e, soprattutto, dimostrare che la difesa dell’ambiente, del territorio agricolo e del Plis non ha un colore politico. Proprio per questo dispiace registrare, ancora una volta, il voto contrario di Bene Comune. Una scelta che non comprendiamo, tanto più perché questa mozione non è e non vuole essere una battaglia contro il fotovoltaico o contro le energie rinnovabili”.

Provini prosegue: “Cerro crede concretamente nello sviluppo delle energie rinnovabili. Non ci limitiamo a dirlo: il nostro Pgt ha già individuato nell’area Baraggia un ambito destinato proprio alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La nostra posizione è quindi coerente: basta con la politica dei no a tutto e a tutti. Diciamo convintamente sì alle energie rinnovabili, ma attraverso una pianificazione capace di tutelare il suolo agricolo, il paesaggio e le aree di rilevanza ambientale. Non possiamo accettare di pagare due volte: da una parte abbiamo pianificato aree destinate allo sviluppo delle energie rinnovabili; dall’altra non possiamo sacrificare Cantalupo, il territorio agricolo e le aree del Plis dei Mughetti. Il centrodestra continuerà a difendere questa posizione, insieme agli agricoltori, alle associazioni e ai cittadini che in questi mesi ci hanno chiesto di rappresentare con forza le loro preoccupazioni. Per noi la strada è chiara: dobbiamo favorire la transizione energetica nelle aree idonee e pianificate per questo scopo, senza sacrificare indiscriminatamente aree di particolare valore ambientale”.

E ancora Provini: “Quest’estate gli agricoltori hanno lanciato un vero e proprio grido d’aiuto durante l’incontro al quale hanno partecipato anche i Sindaci di Origgio, Uboldo e Gerenzano. Ci hanno rappresentato direttamente le loro preoccupazioni per il futuro dell’agricoltura nel nostro territorio. Quelle parole non possono essere ascoltate d’estate e dimenticate pochi mesi dopo, quando arriva il momento di assumersi una responsabilità politica. Votare contro questa mozione è stato un errore clamoroso. Significa politicamente votare contro la posizione assunta a tutela di Cantalupo e del Plis dei Mughetti. Significa dimenticare il grido d’aiuto degli agricoltori e indebolire quel messaggio unitario che avremmo voluto mandare a Città Metropolitana. La transizione energetica si governa attraverso la pianificazione. Non si può essere ambientalisti solo a parole. Non possiamo più permettercelo.Noi abbiamo scelto da che parte stare: a favore delle energie rinnovabili, ma anche a difesa del territorio, dell’agricoltura e del Plis, perché l’ambiente, una volta compromesso, non si restituisce alla comunità, rischiando di essere perso per sempre”.