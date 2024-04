Maura Alessia Pera: "Non sarò in nessuna lista ma sostegno alla Lega"

Maura Alessia Pera in vista delle elezioni comunali di San Vittore Olona.

Elezioni comunali, la decisione di Maura Alessia Pera

E' di ieri la notizia che la Lega ha detto sì all'alleanza con Fratelli d'Italia e Forza Italia (e della lista civica Per San Vittore del candidato sindaco Marco Zerboni in vista delle elezioni comunali di giugno a San Vittore Olona come annunciato da Roberto Morlacchi, leghista e capogruppo della lista di minoranza Centrodestra Morlacchi sindaco. Lista della quale fa parte anche Maura Alessia Pera, anche lei ex assessore come Morlacchi, ma che per queste elezioni ha fatto una scelta diversa: " Desidero comunicare che ho preso la decisione di non partecipare alle elezioni amministrative - afferma Pera - Tuttavia, desidero mantenere il mio sostegno al consigliere della Lega, Roberto Morlacchi, con il quale ho collaborato negli ultimi cinque anni per il bene di San Vittore Olona, così come al resto del gruppo".

I motivi della scelta di Pera

"La mia scelta riflette la volontà di seguire una mia visione politica e di perseguire gli obiettivi che ritengo più in linea con i valori che rappresento - prosegue Pera - È importante per me sottolineare che resterò a disposizione dei cittadini e delle associazioni di San Vittore Olona con cui ho condiviso progetti e visioni comuni durante il mio mandato. Continuerò a sostenere il gruppo della Lega e il consigliere Roberto Morlacchi per contribuire al miglioramento della nostra comunità e del nostro territorio in ogni modo possibile, pur non essendo in lista per le elezioni".