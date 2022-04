Amministrative

Matteo Matteucci è il candidato sindaco del centrodestra a Canegrate. E' medico, ha 34 anni e risiede a Legnano: è lui a correre alle prossime elezioni comunali.

Presentato poco fa il nuovo candidato sindaco

E' appena stato presentato il candidato sindaco del centrodestra a Canegrate. Sarà lui a correre alle elezioni comunali che si terranno il prossimo 12 giugno.

Matteo Matteucci

Matteucci ha 34 anni e risiede a Legnano ed è medico. Da diverso tempo è attivo in paese con l’associazione "Il Sorriso" di cui è presidente. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università dell’Insubria, tra il 2015 e il 2020 ha ricoperto il ruolo di medico specializzando in Cardiochirurgia, per poi dal 2021 ricoprire il ruolo di cardiochirurgo all’Asst Sette Laghi di Varese.

Un centrodestra compatto

Non è nuovo alla politica canegratese, infatti, tra il 2012 e il 2017 è stato consigliere comunale dell’allora gruppo di minoranza Nuova Canegrate. Come già era stato annunciato negli scorsi mesi il centrodestra di Canegrate concorrerà compatto. A sostenere Matteucci è la Lista civica Canegrate nel cuore.

Una sfida tra "Mattei"

Quella che sarà di scena a Canegrate sarà una sfida tra "Mattei": da una parte infatti Matteo Modica di Canegrate Insieme e dall’altra Matteo Matteucci del centrodestra.