Massimo Meloni eletto nuovo segretario di Forza Italia Corbetta

Il congresso comunale ha sancito l’elezione del nuovo direttivo in vista delle future sfide amministrative e politiche

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Si è svolto Venerdì 23 ottobre, con la partecipazione dei tesserati presso la sede di Corbetta, il congresso comunale di “Forza Italia Corbetta”.

L’evento ha segnato un momento cruciale per il rilancio del partito sul territorio, ponendo solide fondamenta in vista delle future sfide amministrative e politiche.

L’elezione del nuovo Segretario Cittadino

Dopo una breve introduzione di Massimo Meloni, attuale Commissario Cittadino di Corbetta di Forza Italia, ha avuto inizio la riunione.

L’assemblea ha sancito l’elezione all’unanimità di Massimo Meloni nuovo Segretario Cittadino di Corbetta di Forza Italia e del nuovo direttivo comunale.

Il presidio dei lavori congressuali

Il congresso è stato presieduto dal Segretario Cittadino di Magenta di Forza Italia Fabrizio Ispano, coadiuvato dal Vice Segretario Regionale di Forza Italia Massimo Colombo, che ne hanno garantito il regolare svolgimento dei lavori congressuali.

In collegamento “WhatsApp” l’Assessore di Forza Italia in Regione Lombardia Gianluca Comazzi ha voluto portare i suoi saluti ai presenti e un augurio di buon lavoro a Massimo Meloni.

Le parole di Massimo Meloni

Meloni ha ringraziato i presenti per la fiducia accordatagli e ribadito che con il nuovo direttivo comunale l’obiettivo sarà di rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio e costruire una proposta politica solida in vista delle sfide future, comprese le prossime elezioni comunali e elezioni politiche.