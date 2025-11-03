Marta Mattina, 21 anni, nuovo assessore della Giunta Ballarini

Nuovo assessore nella Giunta di Marco Ballarini a Corbetta, che sale così a sei componenti tra cui quattro donne. Il sindaco ha nominato ufficialmente la mattina di venerdì 31 ottobre la giovane Marta Mattina nel ruolo di assessore, dandole il benvenuto in Comune.

La più giovane in Giunta

«Una città guarda al futuro solo se ha il coraggio di costruire già oggi il proprio domani. Sono felice di annunciare ai concittadini che la nostra Corbetta ha un nuovo componente della Giunta su cui poter contare: benvenuta assessore Marta Mattina – afferma il primo cittadino – Marta, 21 anni, laureanda all’Università Cattolica di Milano, da oggi è la più giovane tra gli assessori che mi affiancano nell’amministrare Corbetta. E vi assicuro che saprà dimostrarvi il suo valore con tutto il suo impegno, insieme all’affetto e alla dedizione che la legano fin da bambina alla nostra Città. È sempre motivo di gioia sapere di essere rappresentati da una persona che ama il proprio paese: da cittadino, prima ancora che da sindaco, sono felice che Marta abbia accettato questo grande onore».

Le deleghe

A lei Ballarini ha affidato le deleghe all’Ecologia, Sostenibilità ambientale, Comunicazione, Innovazione e Servizi demografici. «Una scelta condivisa e che, ne sono certo, con la sua voce giovane in Comune farà germogliare nuove iniziative e vitalità a Corbetta – sottolinea il sindaco – Una politica sana è una politica che dà fiducia ai giovani, pienamente, perché le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono capaci di costruire il nostro domani guardando a un futuro migliore per tutti. E insieme a Marta, sarà così anche a Corbetta. Buon lavoro, assessore Mattina».