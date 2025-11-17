Marco Tizzoni lascia, al suo posto Davide Nasuelli

Marco Tizzoni della lista civica Gente di Rho si dimette dal consiglio comunale, al suo posto entrerà Davide Nasuelli attuale segretario della civica rhodense.

La comunicazione è stata data dallo stesso Tizzoni con una lettera inviata al presidente del consiglio comunale rhodense Calogero Mancarella «Giunti a metà mandato – scrive Tizzoni – ho scelto di fare un passo indietro per consentire al primo dei non eletti della mia lista di entrare in consiglio e fare quell’esperienza diretta che è alla base di un buon servizio alla comunità. Sono convinto – prosegue Tizzoni – che il rinnovamento sia una parte importante della vita politica e lasciare spazio a chi si affaccia con entusiasmo e dedizione è un segno di fiducia nel futuro e di rispetto e gratitudine nei confronti dei miei meritevoli attivisti.

Tizzoni diventerà il segretario di Gente di Rho

Marco Tizzoni fondatore della lista civica rhodense diventerà il segretario della civica Gente di Rho.