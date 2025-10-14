Manutenzione straordinaria nei cimiteri, via ai lavori

Manutenzione straordinaria nei cimiteri di Nerviano e nella frazione di Sant’Ilario.

Cimiteri, via alla manutenzione straordinaria

Via ai lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri di Nerviano e della frazione di Sant’Ilario. L’annuncio arriva dal sindaco Daniela Colombo: “Con l’approssimarsi della ricorrenza del 2 novembre, quando tanti cittadini si recheranno nei cimiteri per ricordare i propri defunti, sono stati completati una serie di lavori di manutenzione straordinaria nei cimiteri del capoluogo e di Sant’Ilario – afferma Colombo – Interventi importanti volti a garantire decoro, sicurezza e accoglienza nei luoghi dove riposano i nostri affetti più cari”.

Cosa prevedono i lavori

Nel cimitero di Nerviano, gli interventi riguardano i li loculi esterni collocati su ambo i lati dell’ingresso principale, l rifacimento dei serramenti della cappella centrale con nuovi infissi vetrati in alluminio anodizzato, con particolare attenzione al mantenimento del disegno originale; in quello di Sant’Ilario si procederà con la realizzazione di una rampa di accesso in autobloccanti al varco sinistro per migliorare l’accessibilità e abbattere le barriere architettoniche. “Le opere mirano soprattutto a risolvere le criticità legate alle infiltrazioni di acqua piovana attraverso interventi di impermeabilizzazione delle coperture e di ripristino degli intonaci, dei plafoni e delle pareti” ricorda il sindaco.