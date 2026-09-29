Maltempo, 300mila euro per gli alloggi Aler

Le risorse serviranno per riparare serramenti e accessori degli immobili danneggiati tra maggio e settembre. Oltre a Legnano, gli interventi riguarderanno anche Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Corbetta, Rescaldina, Rozzano e Vittuone.

Trecentomila euro per intervenire sugli alloggi Aler Milano danneggiati dal maltempo.

Maltempo, 300mila euro per le case Aler

È quanto ha stanziato Regione Lombardia con un provvedimento approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. Le risorse interesseranno nove comuni dell’area milanese: Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Corbetta, Legnano, Rescaldina, Rozzano e Vittuone.

I lavori negli alloggi

Il contributo è destinato agli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino degli stabili di edilizia residenziale pubblica danneggiati dagli eventi meteorologici che hanno interessato il Milanese tra maggio e settembre. In particolare, le opere riguarderanno serramenti e relativi accessori degli immobili Sap, i Servizi abitativi pubblici.

Aler Milano ha già avviato alcuni interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità degli edifici, ma restano necessarie ulteriori opere. Il contributo regionale, finanziato attraverso risorse recuperate in sede di assestamento di bilancio grazie a uno specifico emendamento, servirà quindi a sostenere i costi della manutenzione straordinaria.

L’assessore Paolo Franco evidenzia:

«Con questo contributo straordinario Regione interviene concretamente per sostenere Aler Milano nel ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici intensi degli ultimi mesi. Parliamo di interventi necessari per garantire sicurezza, funzionalità e qualità abitativa agli inquilini. È un ulteriore segnale della nostra attenzione verso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e verso i territori che hanno dovuto affrontare le conseguenze di questi eventi».

Cacucci: «Una risposta concreta»

Sul provvedimento interviene anche Maira Cacucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che sottolinea la ricaduta dello stanziamento sui territori dell’Altomilanese e del Magentino.

«Ancora una volta Regione Lombardia dimostra con i fatti di essere attenta alle esigenze dei territori e dei cittadini. Lo stanziamento straordinario di 300mila euro destinato ad Aler Milano rappresenta una risposta concreta ai danni provocati dagli eventi meteorologici che negli ultimi mesi hanno interessato diversi Comuni dell’area milanese. Le risorse consentiranno di intervenire sugli stabili situati a Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Corbetta, Legnano, Rescaldina, Rozzano e Vittuone, contribuendo al ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena funzionalità degli alloggi. Quando si parla di edilizia residenziale pubblica significa occuparsi direttamente della qualità della vita di tante famiglie, ed è quindi fondamentale intervenire con tempestività quando eventi eccezionali danneggiano gli stessi immobili. Un ringraziamento va all’assessore Paolo Franco e alla Giunta regionale per aver reperito le risorse necessarie. La capacità di ascoltare i territori e trasformare le necessità in interventi concreti è il modo con cui Regione Lombardia continua a dimostrare la propria vicinanza alle comunità locali. Meno parole e risposte concrete: è questa la Lombardia che vogliamo continuare a costruire».

Scurati: «Risorse per le famiglie»

Sul provvedimento interviene anche Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, che evidenzia come lo stanziamento riguardi diversi Comuni del territorio.

«Regione Lombardia stanzia 300mila euro per gli interventi di manutenzione straordinaria negli stabili Aler danneggiati dalle violente ondate di maltempo che hanno colpito il Milanese tra maggio e settembre. Risorse concrete per ripristinare gli immobili e garantire sicurezza e condizioni abitative adeguate agli inquilini. Gli interventi interesseranno gli alloggi di Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Corbetta, Legnano, Rescaldina, Rozzano e Vittuone e riguarderanno in particolare serramenti e relativi accessori. Aler si è già attivata con le prime opere di messa in sicurezza, ma i danni provocati dagli eventi meteorologici rendono necessari ulteriori lavori. Queste risorse, recuperate in assestamento di bilancio grazie a uno specifico emendamento, consentono di dare una risposta concreta ai territori e alle famiglie colpite. Ringrazio la giunta Fontana per l’attenzione e la rapidità con cui Regione Lombardia continua a intervenire a tutela del patrimonio pubblico e dei suoi inquilini».

Nella foto di copertina: una tappa del sopralluogo nelle case Aler di Legnano svolto il 27 marzo 2025 dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco e del consigliere regionale Maira Cacucci