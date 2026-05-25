Magnago torna al centrosinistra: Gianluca Marta è sindaco

Il portacolori di Progetto Cambiare per il futuro ha ottenuto il 54,20% dei consensi. Gilberto Cimmino si è fermato al 24,43% e Mario Ceriotti al 20,38%.

Dopo tre anni e mezzo di opposizione, il centrosinistra torna ad amministrare Magnago.

Il nuovo sindaco di Magnago è Gianluca Marta

Gli elettori hanno dato la propria fiducia a Gianluca Marta, alla guida del progetto civico di centrosinistra che raccoglie l’eredità di Progetto Cambiare e che puntava a rilanciarsi dopo la sconfitta alle amministrative del 2022. Obiettivo centrato con il 54,20% dei consensi. Sconfitti Gilberto Cimmino, candidato di SiAmo Magnago Bienate sostenuto anche dalla Lega dopo la rottura consumatasi nel centrodestra locale (che ha raccolto il 25,43%), e Mario Ceriotti, alla sua terza candidatura alla carica di sindaco, che si è presentato sotto l’insegna di Amministrare Insieme 5.0 ed è sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati (che ha ottenuto il 20,38%).

Si chiude l’esperienza del commissariamento

Magnago può quindi contare nuovamente su un’Amministrazione comunale scelta dai cittadini, dopo il commissariamento del Comune dovuto alla crisi interna alla maggioranza di centrodestra che guidava il paese dal giugno 2022 e culminata nel passo indietro del sindaco Dario Candiani, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 30 dicembre.

L’affluenza alle urne è stata inferiore al 50 per cento

Bassa l’affluenza alle urne: la percentuale dei votanti si è attestata al 49,40% degli aventi diritto (quattro anni fa era andata ancora peggio: a esprimersi per l’elezione del sindaco era stato il 48,36% degli elettori).