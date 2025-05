La civica di opposizione di Vermezzo con Zelo traccia un bilancio dopo un anno di amministrazione Rattaro.

L'opposizione traccia un bilancio dell'Amministrazione: "Un comune nel degrado"

Dopo un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione, la civica di opposizione, Progresso e tradizione, guidata da Alessandro Filadelfia fa il punto della situazione e traccia un primo bilancio.

“Vermezzo con Zelo versa ormai in uno stato di abbandono che i cittadini non possono più tollerare. A oggi, maggio 2025, il Comune non ha ancora affidato l’incarico per la gestione del verde pubblico e il risultato è sotto gli occhi di tutti: parchi inaccessibili, aree cani impraticabili e strade invase dalle erbacce. Alcuni residenti, esasperati, sono arrivati a tagliare l’erba autonomamente per evitare che le sterpaglie entrassero letteralmente nelle loro case – sottolineano - È inaccettabile che l’Amministrazione comunale non abbia programmato per tempo una nuova gara d’appalto, sapendo da mesi che il contratto con il gestore precedente era in scadenza. Una mancanza di visione e di organizzazione che mette in evidenza l’impreparazione di chi oggi guida il nostro paese”.

Lo stallo sulla piscina comunale

Altra questione a rendere ancora più grave la situazione, secondo la minoranza, è lo stallo totale sulla piscina comunale.

“Il tecnico comunale aveva già indicato a ottobre 2024 gli interventi necessari per garantire l’apertura dell’impianto per l’estate 2025. Ma anche in questo caso, nessuna decisione è stata presa, nessuna responsabilità assunta. Il risultato? Una piscina chiusa, una comunità privata di un servizio importante e l’ennesima occasione persa – proseguono dall’opposizione - E poi c’è lo scempio del Bosco in Città, un parco che era un vero fiore all’occhiello di Vermezzo con Zelo, un’oasi di pace e natura amata da tutti. Proprio all’inizio della bella stagione, quando avrebbe dovuto accogliere famiglie e ragazzi, si è scelto di abbattere numerosi alberi senza una motivazione reale. La relazione dell’agronomo parlava chiaro: molti erano alberi di classe C, che necessitavano soltanto di una potatura. Invece sono stati tagliati, deturpando il paesaggio e svuotando il parco della sua identità. La legna verrà rivenduta, ma il Comune non ne trarrà alcun beneficio economico, perché — come si è avuto il coraggio di dire — l’intervento è stato effettuato “a costo zero”. Intanto i rami giacciono ancora sul prato, abbandonati perché non generano profitto. Un’azione assurda, senza logica, che priva i cittadini di uno spazio vitale proprio all’inizio dell’estate”.

Erba alta nei parchi

Un’estate che per i giovani di Vermezzo con Zelo sarà fatta di cancelli chiusi, erba alta e silenzio. I parchi sono inaccessibili, la piscina inutilizzabile.