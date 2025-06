L’onorevole Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia, si è recato nei giorni scorsi in visita alla farmacia Bovio di via Roma a Marcallo con Casone, che ha recentemente subìto una violenta rapina a mano armata.

L'onorevole Maerna in visita alla farmacia rapinata

Un gesto di vicinanza e solidarietà verso i titolari, Gessica Bovio e Massimo Lazzari, ma anche un’occasione per rilanciare con forza la richiesta – già avanzata dall'onorevole Maerna al Prefetto di Milano – di un potenziamento stabile delle forze dell’ordine sul territorio del Magentino.

«È inaccettabile che attività come le farmacie, presìdi fondamentali per la salute e la comunità, siano sempre più spesso bersaglio del crimine – ha dichiarato l'onorevole Maerna –. La mia presenza è stata anzitutto un segnale chiaro di vicinanza ai titolari, nonché di attenzione a un territorio che chiede più sicurezza. E' stato compiuto un primo e importante passo con l’arrivo di sei nuovi Carabinieri a Magenta, ma serve fare di più: occorre rafforzare la presenza delle forze dell’ordine anche nei Comuni limitrofi come Marcallo».

Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il tempestivo intervento e per l’attività investigativa in corso, sottolineando «il valore insostituibile che le forze dell’ordine rappresentano per le nostre comunità».

Alla visita erano presenti anche Stefano Marotta, iscritto a Fratelli d'Italia e attivo sul territorio, e Roberto Ceruti.