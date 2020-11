Lista Toia: “Un esempio di opposizione costruttiva”

Lista Toia soddisfatta perché le sue “sollecitazioni” hanno portato “a una pronta e tempestiva reazione da parte della Giunta”.

Lista Toia: “Dopo le nostre sollecitazioni, il sindaco ha annunciato l’arrivo dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà”

Il tema è quello della pandemia e in particolare degli interventi del Comune per farvi fronte, sul quale il gruppo consiliare formato da Francesco Toia e Mara Ciapparelli (nella foto di copertina) ha protocollato un’interrogazione. “La lista Toia, in data 3 novembre, ha presentato un’interrogazione (numero di protocollo: 0050524) che verrà trattata durante il Consiglio comunale del 14 novembre, avente a oggetto una tematica attuale, sensibile e, ahinoi, finora ignorata dalla nuova Giunta – scrivono i due consiglieri di minoranza – Nell’interrogazione chiediamo, in particolare, come il sindaco e la Giunta intendano investire i 300mila euro ricevuti dal Governo per la gestione della pandemia e quali siano le iniziative e i progetti che metteranno in atto per tutelare i cittadini. Casualmente, dopo soli tre giorni dalla presentazione della nostra interrogazione, il sindaco ha annunciato via social l’arrivo dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Consapevoli dell’importanza di questo tema e del momento delicato che tutti noi stiamo attraversando, siamo soddisfatti del fatto che le nostre ‘sollecitazioni’ abbiano portato a una pronta e tempestiva reazione da parte della Giunta. Certo che se le cose dovessero sempre funzionare così… i legnanesi potrebbero stare tranquilli”.

