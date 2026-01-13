L'iniziativa politica ha portato alla convocazione, per mercoledì 14 gennaio, di un’apposita e urgente Terza Commissione Consiliare "Mobilità e Infrastrutture"

La sezione di Nerviano della Lega “Salvini Premier” intende fare piena luce sulla gestione e sull’avanzamento dei lavori relativi al Biciplan Linea 15.

Linea 15 del Biciplan: la Lega chiede spiegazioni sui ritardi accumulati

L’iniziativa politica ha portato alla convocazione, per mercoledì 14 gennaio, di un’apposita e urgente Terza Commissione Consiliare “Mobilità e Infrastrutture”, che avrà come unico punto all’ordine del giorno gli aggiornamenti sullo stato dell’opera. Un risultato ottenuto esclusivamente grazie alla richiesta formale avanzata dal Consigliere Metropolitano Christian Colombo.

In vista di questo importante appuntamento istituzionale, nella mattinata di ieri, lo stesso Consigliere Colombo ha effettuato un sopralluogo congiunto lungo il tracciato interessato dai cantieri, accompagnato dal capogruppo della Lega a Nerviano, Massimo Cozzi. L’ispezione ha avuto lo scopo di verificare sul campo l’andamento delle operazioni e confrontare lo stato dei fatti con le informazioni frammentarie finora disponibili.

“Le risultanze del sopralluogo non hanno fatto altro che confermare i timori della Lega – fanno sapere dalla Lega – La questione principale che verrà posta in Commissione riguarda i gravi e inaccettabili ritardi accumulati nella realizzazione dell’infrastruttura. Una lentezza procedurale e operativa che non può essere più tollerata. La criticità maggiore, che esige risposte immediate da parte dell’Amministrazione e degli enti gestori, è il rischio concreto e imminente di perdere i finanziamenti ottenuti tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I fondi europei sono vincolati a scadenze perentorie e perentorie; il mancato rispetto delle tempistiche non si tradurrebbe solo in un’incompiuta, ma in un danno erariale significativo, che ricadrebbe sulle spalle dell’intera comunità nervianese”.

Le richieste che verranno fatte