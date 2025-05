"L'erba cresce, stop alle polemiche: c'è un piano di intervento"

Comune di Nerviano contro le polemiche sull'erba troppo alta in paese.

Così l’assessore al Territorio e Ambiente di Nerviano Enrico Fontana interviene sulle lamentele di alcuni cittadini riguardo l’erba alta in alcune zone del paese.

"La gestione del verde non è fatta di reazioni impulsive, ma di calendari operativi, turnazioni, mezzi da organizzare, priorità da stabilire - spiega Fontana - Esiste un dato di realtà che spesso viene ignorato nel dibattito pubblico: l’operatività dipende anche da fattori esterni, primo fra tutti il meteo. Quando piove, come spesso accade in primavera, gli interventi di sfalcio devono essere sospesi. L’erba continua a crescere, ma i mezzi non possono entrare nei terreni bagnati, gli operatori non possono lavorare in sicurezza e il taglio stesso risulterebbe inefficace. Non è una scusa: è un limite oggettivo e non si tratta quindi di negligenza, ma di dover compiere scelte quotidiane"