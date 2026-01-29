Legionella all’asilo Nido di Pimpa: “Stiamo agendo secondo la normativa”

Legionella nell’acqua di un rubinetto dell’asilo Nido di Pimpa di Nerviano.

Legionella all’asilo Nido di Pimpa

Legionella nell’acqua che arrivava all’asilo Nido di Pimpa. Sul caso chiede chiarimenti la lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega: “Vogliamo sapere le azioni e gli interventi predisposti dal Comune e se, e in che forma, sia stata data comunicazione della problematica alle famiglie e al personale dell’asilo”.

Il sindaco: “Stiamo agendo come prevede la normativa”

“L’Amministrazione comunale, sentita Stripes, comunica che la situazione è stata gestita secondo le indicazioni tecniche previste dalle Linee guida sanitarie – spiega il sindaco Daniela Colombo – Non si sono registrati casi di contagio tra bambini o personale e, una volta ricevuta la comunicazione ufficiale dell’esito delle analisi, è stato disposto tempestivamente l’intervento di bonifica dell’impianto idrico mediante shock termico seguito da ulteriori campionamenti di verifica. Resta ferma l’attenzione dell’Amministrazione sul tema della tempestività e completezza delle comunicazioni soprattutto in strutture educative frequentate da bambini molto piccoli. Sono in corso le opportune valutazioni amministrative per migliorare ulteriormente le procedure di informazione e coordinamento tra gestore ed Ente nell’ottica della massima tutela della salute e della trasparenza verso le famiglie”.