Legambiente circolo Scalia pronto a presentare una lista? "Tutte falsità"

Secca smentita da parte del circolo Legambiente di Buscate dopo che era trapelata la notizia che l'associazione era in procinto di organizzare una lista in vista delle prossime elezioni.

"Apprendiamo da un articolo pubblicato sul numero in edicola di un organo di stampa locale che il Circolo Legambiente Massimo Scalia di Buscate sarebbe in procinto di organizzare una lista per le prossime elezioni comunali e che esisterebbe già una rosa di candidati a sindaco - fanno sapere dal circolo - Desideriamo comunicare che la notizia è priva di qualsiasi fondamento. Legambiente è un'associazione di cittadini che si occupa di difendere l’ambiente, proteggere gli ecosistemi naturali e promuovere in tal senso scelte e comportamenti virtuosi. Chi si iscrive a Legambiente non concede alcuna delega all’associazione per rappresentarlo nelle scelte politiche a qualunque livello. Ovviamente vale anche il contrario, ovvero qualsiasi socio di Legambiente può scegliere di agire in politica senza alcun coinvolgimento dell’associazione. È cosi da quarant’anni e continuerà ad essere così, anche a Buscate".