Lega pronta alle vie legali per difendere i suoi militanti: “Dall’Associazione Moschea Abu Bakar accuse irricevibili. I nostri amministratori hanno sempre operato nella legalità e con spirito di assoluto servizio rispetto alla nostra Comunità”.

“La Lega di Magenta, in merito alla lettera pubblicata sui principali media locali ed indirizzata al Comune di Magenta, contenente anche riferimenti al nostro Movimento politico ed al Vice-Sindaco Simone Gelli, nostro Militante, ne rileva la assoluta infondatezza e pretestuosità. La missiva contiene toni offensivi ed intimidatori gratuiti ed inaccettabili, fomentando una litigiosità che non ha ragione di essere se non per avere risonanza mediatica.Risulta infatti che a tale istanza della Associazione Moschea Abu Bakar del 1 luglio 2020 l’Amministrazione della Città di Magenta ha risposto nei termini. Infatti con provvedimento del 27 luglio l’Amministrazione ha concesso alla Associazione l’autorizzazione ad ottenere uno spazio pubblico per la Festa del Sacrificio, facendo tuttavia salvo ed impregiudicato ogni diritto e senza rinuncia alcuna ai propri diritti di difesa nei contenziosi pendenti innanzi al TAR con la Associazione stessa. Il riferimento poi ad una non meglio precisata “propaganda della Lega” in merito alla vicenda, lo riteniamo, offensivo, del tutto inopportuno, fuori luogo ed inspiegabile, apparendo unicamente volto a screditare ingiustamente il nostro Movimento politico e tutte persone che ne fanno parte. Tutti infatti conoscono in città i nostri amministratori e sanno bene quale sia il loro impegno e la loro dedizione al servizio e nell’interesse esclusivo di tutta la nostra Comunità”.

