Lega nei negozi e al mercato: “Comprate locale” VIDEO

Lega di Corbetta nei negozi e al mercato: “Comprate locale”. Un appello, rivolto dal consigliere regionale Curzio Trezzani e dalla consigliera comunale Annamaria Noè col collega Riccardo Grittini, direttamente dal mercato di Corbetta. Tutta la sezione leghista, sabato, ha fatto la spesa in città per dare un mesaggio forte ai cittadini, in questi giorni di emergenza sanitaria.

Lega nei negozi e al mercato: “Comprate locale”

Un messaggio, quello di Trezzani, “per acquistare nei negozi e al mercato, per sostenere le aziende locali”, in un momento in cui l’economia fa fatica. “Compriamo italiano, sosteniamo il commercio locale, andiamo al mercato e nei piccoli negozi, diamo una mano ai nostri esercenti, stiamo uniti”.

L’appello ai cittadini

Annamaria Noè: “Da mamma mi fido dei nostri commercianti, ogni sabato acquisto i prodotti del territorio. Frequento i centri commerciali ma anche i negozi e il mercato del paese così so cosa metto in tavola”. Grittini: “Continua ad acquistare nei negozi di vicinato, Io mi fido, sosteniamoli”.

