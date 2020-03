“Emergenza sanitaria, fronte compatto con i sindaci” DATI E MAPPE

Fronte compatto con i sindaci anche per quanto riguarda l’emergenza sanitaria. “La giornata di oggi è stata caratterizzata da una serie di incontri. Dopo un briefing con l’Unità di crisi e i nostri esperti, nel primo pomeriggio, insieme al presidente Attilio Fontana, ci siamo confrontati con i sindaci delle Città capoluogo. Con loro abbiamo condiviso una linea di azione comune per fronteggiare nel migliore dei modi, anche a livello sanitario, l’emergenza Coronavirus”. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa sabato 7 marzo.

IL VIDEO DI GALLERA



I dati del 7 marzo

I dati aggiornati al 7 marzo infatti dicono che i casi positivi sono 3.420 (l’incremento elevato rispetto ai 2.612 di ieri è dovuto all’arrivo in blocco di circa 300 tamponi positivi provenienti da Brescia che ieri non erano stati processati); i deceduti 154 (ieri erano 135), tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso. L’87% ha più di 75 anni, l’11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64 anni; i dimessi e trasferiti al domicilio sono 524; in isolamento domiciliare ci sono 722 persone, in terapia intensiva 359 (+50 rispetto a venerdì), i ricoverati non in terapia intensiva 1.661, i tamponi effettuati 15.778. In provincia di Milano abbiamo 361 contagiati (di cui 158 a Milano città).

Leggi i contagi in zona

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE