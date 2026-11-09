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È Gabriel Gualtieri, 22 anni, consigliere comunale a Gaggiano, il nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani Ticino.

Gualtieri nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani Ticino

La sua elezione è arrivata sabato 7 novembre a Rho, durante il congresso provinciale «Anima e Suolo», nel quale ha raccolto il testimone del rhodense Christian Colombo, alla guida del movimento fino a oggi. Il congresso ha riunito giovani amministratori, militanti ed esponenti del mondo politico leghista per rinnovare la guida provinciale e delineare le priorità politiche del movimento per i prossimi anni. Al centro del confronto e delle mozioni presentate ci sono la sovranità energetica, l’autonomia, la sicurezza, il salario territoriale e la natalità.

Il neo coordinatore dichiara:

«Accanto al rinnovo della guida provinciale, il congresso ha delineato una precisa agenda politica, attraverso una serie di temi e mozioni che guideranno l’attività della Lega Giovani Ticino nei prossimi anni. Tra le principali battaglie figurano la sovranità energetica fondata sul nucleare, come leva strategica per rafforzare l’indipendenza e la competitività del sistema produttivo, l’autonomia differenziata e lo sviluppo dei territori, la sicurezza per garantire la vivibilità delle nostre città, il salario territoriale con l’obiettivo di riconoscere le differenti condizioni economiche e il costo della vita nei diversi territori, e la natalità da sostenere attraverso politiche concrete a sostegno delle giovani famiglie italiane».

Il passaggio di testimone da Colombo

Gualtieri ha quindi rivolto un ringraziamento al suo predecessore per il percorso condiviso e la fiducia ricevuta:

«Dopo il percorso fatto al fianco di Christian Colombo, oggi raccolgo il suo testimone alla guida della Lega Giovani Ticino. A lui va il mio grazie per la fiducia, la passione trasmessa e per le opportunità che mi hanno permesso di crescere. Così che si costruisce una classe dirigente, non aspettando che le persone siano pronte, ma dando loro gli strumenti e la fiducia per diventarlo».

Gli interventi degli esponenti della Lega

La giornata di lavoro è stata arricchita dagli interventi di diversi rappresentanti del partito: l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il deputato e coordinatore federale della Lega Giovani Luca Toccalini, l’onorevole Fabrizio Cecchetti, il segretario provinciale della Lega Ticino Alessio Zanzottera, il capogruppo della Lega a Milano Alessandro Verri e Matteo Mauri, coordinatore dei giovani leghisti lombardi.

Presenti anche Gioele Tafuri e Riccardo Peri, esponenti delle forze politiche alleate del centrodestra (il primo è segretario di Gioventù Nazionale Alto Milanese, il secondo vicesegretario provinciale di Forza Italia Giovani), che hanno portato il loro contributo al confronto e manifestato la volontà di lavorare insieme in vista delle future elezioni politiche e amministrative sul territorio.