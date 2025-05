Le opposizioni chiedono un ambulatorio comunale per Pontevecchio

Dal dicembre scorso, la frazione di Pontevecchio di Magenta è rimasta priva di un medico di base. Una situazione che ha lasciato centinaia di cittadini – in particolare anziani e persone fragili – senza un presidio sanitario di prossimità, costretti a spostamenti complessi e dispendiosi, privati di un diritto essenziale: quello alla salute.

"Di fronte a questa grave carenza, le nostre tre forze politiche – Partito Democratico di Magenta, Partito Socialista Italiano e Alleanza Verdi e Sinistra – hanno scelto di di unire le forze, superando ogni appartenenza partitica, per chiedere con forza una soluzione concreta: l’apertura di un ambulatorio medico comunale a canone calmierato a Pontevecchio - hanno affermato Matteo Di Gregorio – segretario Partito Democratico di Magenta, Carlo Nosotti segretario del Partito Socialista Italiano – Sezione Sandro Pertini Magenta, Giovanni Cucchi referente Alleanza Verdi e Sinistra – Sinistra Italiana e Europa Verde Una proposta chiara, semplice, già sperimentata con successo in Comuni vicini come Marcallo con Casone e Robecco sul Naviglio, e che abbiamo sostenuto con il coinvolgimento attivo dei cittadini: 347 firme raccolte in pochi giorni e la presentazione di una mozione consiliare da parte del gruppo del Partito Democratico".

"Ad oggi, però, l’Amministrazione continua a non dare risposte, trincerandosi dietro giustificazioni vaghe e infondate. Si dice che “non si può fare”, ma non si spiega mai il perché. La verità è che non si tratta di impossibilità, ma di mancanza di volontà politica. Riteniamo grave che in una città come Magenta mentre si continuano a spendere soldi in fiere e marketing territoriale, non si riesca a garantire un servizio sanitario essenziale in una delle sue frazioni più popolose. Questo non è un tema ideologico, ma una questione di priorità. Una battaglia rappresenta qualcosa di più ampio: un’opposizione unita che torna a farsi carico dei bisogni reali delle persone, che non si limita alla critica, ma avanza proposte costruttive, che ascolta i territori e lavora per una città più giusta e più vicina ai cittadini".