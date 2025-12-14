“Le fototrappole non sono ancora dei supereroi”: il sindaco di Nerviano replica alle accuse sull’abbandono di rifiuti.

“Le fototrappole ossia le Trap-Cam, quelle di ultima generazione, faranno la loro parte; per trasformarle in super-eroi, però, servirà ancora un po’ di tempo”. Così il sindaco Daniela Colombo risponde a Massimo Cozzi della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega che aveva puntato il dito contro i tanti rifiuti abbandonati in paese chiedendo conto dell’operato delle Trap-Cam ossia le Fototrappole, telecamere piazzate in punti strategici, mimetizzate tra la natura, per “catturare” chi sporca.

“L’abbandono dei rifiuti è, ahimè, un problema di carattere nazionale, frutto di un malcostume che continua a manifestarsi nonostante le campagne di sensibilizzazione, i controlli e le sanzioni – afferma il sindaco – Un fenomeno che, purtroppo, non si risolve con un semplice interruttore. E’ anche chiaro che nessuno abbandona rifiuti in presenza di una telecamera, così come non è realisticamente possibile installarne una ogni metro trasformando il territorio in un set permanente di videosorveglianza. Le trap-cam hanno limiti tecnici che non dipendono dalla volontà dell’Amministrazione comunale: la batteria si esaurisce rapidamente nelle zone frequentate poichè l’apparecchio registra ogni movimento (umano o non umano). Inoltre, per ragioni di privacy, le immagini non possono più restare nel dispositivo ma devono essere salvate su piattaforme cloud sicure, con le conseguenti necessità di adeguamento tecnologico e operativo delle dotazioni”.

Le conclusioni

Da qui la conclusione: “Le fototrappole non sono la panacea al problema sollevato da Cozzi: il contrasto all’abbandono dei rifiuti rimane una priorità da affrontare con la prevenzione, con strumenti proporzionati e con il senso di responsabilità che il tema richiede – afferma Colombo – Le trap-cam, quelle di ultima generazione, faranno la loro parte; per trasformarle in super-eroi, però, servirà ancora un po’ di tempo”.