Rho

Inizio lavori da lunedì pomeriggio 18 ottobre 2021 per circa un mese

Lavori urgenti alla fognatura. Da lunedì pomeriggio 18 ottobre 2021 per circa un mese saranno svolti i lavori urgenti per il rifacimento della rete fognaria in Via San Giorgio a Rho. I lavori sono curati dal Gruppo Cap.

Lavori urgenti alla fognatura di Rho

Nelle scorse settimane, il Comune ha preso atto delle riscontrate difficoltà di scarico con rigurgiti al piano cantine in abitazioni private ed è intervenuto il pronto intervento per risolvere momentaneamente il problema. "Occorre però procedere - informa il Comune - al rifacimento della rete fognaria. Ci scusiamo per i disagi".

Viabilità

Via San Giorgio sarà chiusa con accesso ai residenti, che potranno entrare ed uscire dalla via, dove ci sarà il divieto di sosta su entrambi i lati. L’accesso alla Scuola Marconi è spostato in via Statuto per tutta la durata dei lavori. Durante i lavori sono istituiti i divieti di parcheggio a 10 metri dagli incroci di via Castelli Fiorenza, via San Giorgio, via Statuto e via Dante ,per permettere il passaggio dei mezzi destinati ai lavori.

Cantiere diviso in tre fasi

I lavori si svolgeranno in 3 fasi che comporteranno la modifica della viabilità nell’area:

Fase 1: da via San Giorgio a via Castelli Fiorenza 5 – durata presunta 10 giorni. Sarà interdetto il parcheggio condominiale, ma libero il parcheggio pubblico.

Fase 2: via San Giorgio civico 5 a entrata parcheggio pubblico – durata presenta 10 giorni. Sarà interdetto il parcheggio pubblico, ma libero il parcheggio condominiale.

Fase 3: via San Giorgio da parcheggio pubblico alla via Statuto - durata presenta 10 giorni. Saranno liberi e accessibili il parcheggio pubblico e il parcheggio condominiale.