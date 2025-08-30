VIA LIBERA AL BANDO

Lavori in centro ad Arese: stanziati 200mila euro a sostegno dei commercianti

Un aiuto concreto per i temporanei disagi causati dai lavori di rigenerazione urbana

Arese
Pubblicato:

Il Comune di Arese ha previsto un'iniziativa a sostegno delle attività economiche del centro storico, temporaneamente gravate dalle interruzioni causate dai lavori di rigenerazione urbana.

Il via libera durante l'ultima seduta di Giunta comunale dello scorso 28 agosto

Nella seduta del 28 agosto scorso, la Giunta comunale ha approvato il bando comunale per sostenere commercianti e professionisti durante i lavori e mitigare i disagi e le conseguenze che potrebbero ricadere sulle loro attività a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria di pavimentazione e illuminazione.

I contributi destinati a chi ha una vetrina che si affaccia sulle vie del centro storico

I contributi comunali saranno erogati a favore degli operatori economici aventi una sede operativa con almeno una vetrina presenti nelle seguenti vie: via Caduti, via Sant’Anna, piazza Santi Pietro e Paolo 1, via G. Mattei dal civico 1 al civico 14. Tutti i dettagli e l’ambito di intervento sono definiti in modo dettagliato nel bando pubblico: https://comune.arese.mi.it/servizio/bando-ristori-commercianti-centro-storico/ 

Le parole del sindaco Nuvoli

"Il progetto di rigenerazione urbana si articola in diverse fasi e, come deciso dal Consiglio comunale, ci siamo impegnati a garantire la sospensione dei cantieri durante il periodo natalizio per minimizzare l'impatto sul commercio. In questi primi mesi di lavoro, abbiamo dimostrato sensibilità alle istanze di residenti e commercianti, garantendo non solo l'accesso pedonale e veicolare (con pass dedicati per il parcheggio), ma anche fornendo tutte le indicazioni operative per carico e scarico merci, raccolta dei rifiuti e altre necessità. Ora è il momento di dare un sostegno economico concreto agli operatori economici. In questo momento di trasformazione, dimostriamo la volontà di camminare al loro fianco, consapevoli che ci sia qualche sacrificio da fare, ma altrettanto certi che un centro storico più bello e funzionale sarà un valore aggiunto anche per le attività presenti, oltre che per la comunità aresina” – dichiara il primo cittadino Luca Nuvoli.

I dettagli tecnici

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune di Arese ammontano a 200mila euro. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 12.00 del 30.09.2025.

Previsto un momento informativo dedicato a chi parteciperà al bando

Consapevoli dell’importanza per le attività commerciali di poter accedere a questa opportunità, abbiamo organizzato un momento specifico per fornire tutte le risposte tecniche e chiarire ogni eventuale dubbio riguardante la partecipazione al bando, Momento che si terrà giovedì 11 settembre 2025, alle 14. In municipio, via Roma, civico 2.

La disponibilità dell'ufficio Suap

Inoltre, l’ufficio SUAP resta sempre disponibile per garantire assistenza diretta e il massimo supporto nella compilazione della domanda, previo appuntamento da concordare al n. 02 93527234 – 254 - 266.

