Lavori alla rotonda, ora cinque tigli saranno salvati

Salvati cinque tigli per i lavori alla rotonda

L’ascolto e il confronto portano ancora una volta a individuare la soluzione ad hoc, come per i lavori sulla rotatoria tra le vie Firenze e Magenta a Canegrate. Cinque tigli, è quanto annunciato in questi giorni in paese, resteranno infatti al loro posto e il progetto è stato migliorato. Una buona notizia in quanto, in questo periodo, vi erano state lamentele circa il taglio degli alberi. Gli incontri tra i residenti, Legambiente Canegrate e Amici della Terra, l’ascolto del Comune e il lavoro dei tecnici ha portato a una soluzione che salvaguarda cinque degli otto tigli e modifica la planimetria della rotonda che, piegando ulteriormente il ramo di via Magenta, consente un rallentamento della velocità d’ingresso.

Il nuovo verde

Confermate le 18 nuove piantumazioni nell’area verde pubblica e il completamento della rete ciclopedonale.