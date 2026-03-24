Laura Bonfadini si ricandida a sindaco di Vittuone

I partiti e le forze politiche di centrosinistra del territorio annunciano il sostegno alla ricandidatura di Laura Bonfadini come Sindaca di Vittuone per le prossime elezioni amministrative.

“Questa candidatura è il risultato del lavoro svolto dai partiti e dalle forze politiche nell’ascoltare i cittadini, analizzare i problemi e sviluppare un programma adeguato e coerente con le esigenze di questo Paese, ma soprattutto attraverso competenze ed esperienze costruire una squadra in cui Laura Bonfadini fosse il degno capitano – fanno sapere gli alleati – È stata una scelta chiara e responsabile, nata dalla volontà di dare continuità ad un’amministrazione seria, capace di governare con attenzione e lungimiranza ma, soprattutto, per i risultati ottenuti, ha meritato ampiamente la nostra valutazione positiva. Dagli interventi sulle scuole e sugli spazi pubblici al rafforzamento dei servizi, fino alla capacità di pianificare lo sviluppo del paese – rappresentano la dimostrazione concreta di un metodo di lavoro fondato su responsabilità, competenza e visione. Conseguentemente Laura Bonfadini non poteva che essere la soluzione migliore e siamo orgogliosi che voglia continuare con le forze politiche del centro sinistra, questo percorso. Laura si è dimostrata una guida autorevole, capace di assumersi responsabilità e di garantire continuità con un percorso amministrativo solido e credibile, nonostante le numerose difficoltà incontrate. L’obiettivo è proseguire con decisione nel lavoro avviato, rafforzare i servizi, sostenere il tessuto sociale ed economico del paese e continuare a costruire una Vittuone sempre più viva, curata e attenta alle persone”.