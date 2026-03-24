I partiti e le forze politiche di centrosinistra del territorio annunciano il sostegno alla ricandidatura di Laura Bonfadini come Sindaca di Vittuone per le prossime elezioni amministrative.
Laura Bonfadini si ricandida a sindaco di Vittuone
“Questa candidatura è il risultato del lavoro svolto dai partiti e dalle forze politiche nell’ascoltare i cittadini, analizzare i problemi e sviluppare un programma adeguato e coerente con le esigenze di questo Paese, ma soprattutto attraverso competenze ed esperienze costruire una squadra in cui Laura Bonfadini fosse il degno capitano – fanno sapere gli alleati – È stata una scelta chiara e responsabile, nata dalla volontà di dare continuità ad un’amministrazione seria, capace di governare con attenzione e lungimiranza ma, soprattutto, per i risultati ottenuti, ha meritato ampiamente la nostra valutazione positiva. Dagli interventi sulle scuole e sugli spazi pubblici al rafforzamento dei servizi, fino alla capacità di pianificare lo sviluppo del paese – rappresentano la dimostrazione concreta di un metodo di lavoro fondato su responsabilità, competenza e visione. Conseguentemente Laura Bonfadini non poteva che essere la soluzione migliore e siamo orgogliosi che voglia continuare con le forze politiche del centro sinistra, questo percorso. Laura si è dimostrata una guida autorevole, capace di assumersi responsabilità e di garantire continuità con un percorso amministrativo solido e credibile, nonostante le numerose difficoltà incontrate. L’obiettivo è proseguire con decisione nel lavoro avviato, rafforzare i servizi, sostenere il tessuto sociale ed economico del paese e continuare a costruire una Vittuone sempre più viva, curata e attenta alle persone”.
Chi compone il gruppo di centrosinistra
Con Laura Bonfadini, ci sarà un gruppo in parte rinnovato che unisce l’esperienza maturata di questi anni, nuove competenze professionali ma anche l’entusiasmo dei giovani necessario per diventare una squadra vincente.
Nei prossimi giorni saranno presentati ufficialmente la squadra e il programma amministrativo.
I gruppi a sostegno di Bonfadini:
Viviamo Vittuone
Sinistra di Vittuone
Movimento 5 Stelle
Partito Democratico
Casa Riformista
Alleanza Verdi e Sinistra